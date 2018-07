Serena volta à final de Indian Wells após 15 anos e pega Azarenka

Líder do ranking mundial, Serena Williams está de volta a uma final de Indian Wells 15 anos após decidir boicotar o torneio. Na sua segunda exibição na Califórnia desde que foi hostilizada pela torcida na final de 2001, a norte-americana garantiu um lugar na decisão ao vencer a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), já durante a madrugada deste sábado pelo horário brasileiro.

"Após a última final que eu tive aqui, eu nunca imaginei estar de volta. É um sentimento diferente", disse a norte-americana. Na final ela vai enfrentar, no domingo, ela vai enfrentar a bielo-russa Victoria Azarenka, que se classificou à decisão ao vencer a checa Karolina Pliskova, por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/1), 1/6 e 6/2.

No domingo, Serena vai em busca de seu 70.º título na carreira apenas em torneios de simples dos eventos da WTA (Associação das Tenistas Profissionais) - são outros 22 em duplas. Aos 34 anos e seis meses, já é mais velha finalista da história de Indian Wells, torneio que é considerado o quinto mais importante do calendário regular, atrás apenas das etapas de Grand Slam. "Vai ser fantástico ser a vovó do torneio", brincou.

Na final contra Azarenka, atual número 15 do mundo, Serena é favoritíssima. Em 20 confrontos, a norte-americana ganhou 17 - 85%. O problema é que as três derrotas foram em cenários parecidos: finais em piso rápido, sendo duas nos Estados Unidos - Cincinatti e Doha em 2013 e Miami em 2009. A favor de Williams, as duas finais de US Open vencidas sobre a rival.

Serena boicotou Indian Wells por 14 anos, numa resposta à hostilidade que recebeu de grande parte do público na final de 2001, que ela venceu contra a belga Kim Clijsters sob vaias e faturou o bicampeonato. Os torcedores criticam um suposto "jogo de equipe" na semifinal contra a irmã mais velha, Venus Williams, que alegou lesão e não apareceu para jogar a semifinal, classificando Serena para sua segunda final consecutiva. Vaiadas, as duas reclamaram de racismo.

A melhor jogadora da atualidade voltou a Indian Wells no ano passado, mas sofreu lesão no joelho e não participou da semifinal. Venus encerrou seu boicote este ano, caindo logo na estreia. A veterana foi ovacionada de pé em sua volta ao torneio, como tem acontecido com Serena todo jogo desde que retornou.