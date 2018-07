Serena volta ao circuito com vitória sobre Pliskova em Stanford

Recuperada de uma infecção viral que a afastou das quadras por quase um mês, a tenista norte-americana Serena Williams voltou a jogar nesta quarta-feira, quando estreou com vitória no Torneio de Stanford, nos Estados Unidos. Diante da checa Karolina Pliskova, a número 1 do mundo ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Como entrou diretamente na segunda rodada do torneio, Serena já está classificada para as quartas de final, quando irá jogar contra a sérvia Ana Ivanovic ou a canadense Carol Zhao, que se enfrentam nesta quinta-feira em Stanford.

Em outros jogos desta quarta-feira em Stanford, torneio que serve de preparação para o US Open (o Grand Slam em Nova York começa no dia 25 de agosto), a alemã Andrea Petkovic ganhou da japonesa Naomi Osaka por duplo 6/2 e a norte-americana Varvara Lepchenko eliminou a polonesa Agnieszka Radwanska por 6/3, 3/6 e 6/4.