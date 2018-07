Serena Williams abandona no 1º set e cai na estreia em Wuhan

Em dia repleto de zebras, o Torneio de Wuhan, na China, perdeu nesta terça-feira sua grande favorita ao título. A cabeça de chave número 1 Serena Williams precisou abandonar ainda no primeiro set em sua estreia e está eliminada da competição. Melhor para a francesa Alize Cornet, que perdia por 6 a 5, mas acabou garantindo vaga na terceira rodada da competição.

Serena pediu tratamento médico quando sacaria para fechar o primeiro set e não teve condições de voltar à quadra. O motivo do abandono da líder do ranking mundial não ficou claro. Vale lembrar que a norte-americana conquistou o US Open há apenas duas semanas.

Por outro lado, Cornet superou Serena Williams pela terceira vez nesta temporada, sendo que as anteriores foram em Dubai, em fevereiro, e na terceira rodada de Wimbledon. Com o triunfo desta terça-feira, ela enfrentará na próxima fase do torneio chinês a belga Kirsten Flipkens, que passou pela australiana Jarmila Gajdosova por 2 a 1: 6/3, 3/6 e 6/3.

Se a cabeça de chave número 1 caiu nesta terça, a número 2 não fez diferente e também acabou eliminada do Torneio de Wuhan. A romena Simona Halep não resistiu à espanhola Garbine Muguruza e perdeu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3, em 1h56min de partida. Muguruza agora terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina.

Halep até teve certa facilidade para vencer o primeiro set em 35 minutos, mas a partir daí encontrou dificuldade para impor uma boa sequência. Na segunda parcial, perdeu os quatro primeiros games, enquanto na terceira acabou sendo batida nos quatro últimos.

Definitivamente não foi um bom dia para as cabeças de chave, uma vez que a décima favorita do torneio também foi eliminada. A sérvia Jelena Jankovic perdia por 4 a 1 no primeiro set para a norte-americana Coco Vandeweghe quando precisou abandonar. Vandeweghe pegará na terceira rodada a francesa Caroline Garcia.

A terça-feira de pesadelo para as favoritas teve sequência com as quedas da italiana Sara Errani (11.ª cabeça de chave), da russa Ekaterina Makarova (13.ª) e da alemã Andrea Petkovic (16.ª). Somente a dinamarquesa Caroline Wozniacki (8.ª) saiu vencedora ao bater a espanhola Carla Suárez Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/4).