Serena alega problema de saúde e desiste do Torneio de Madri

Serena Williams virou baixa de última hora para o Torneio de Madri, que começa neste final de semana, depois de alegar um problema de saúde que impediria que ela atuasse na sua melhor condição física na capital espanhola. Líder do ranking mundial, a tenista norte-americana anunciou nesta sexta-feira sua desistência da competição, onde defenderia o status de primeira cabeça de chave. "Infelizmente não vou poder jogar em Madri, pois tenho padecido com febre e me encontro longe de estar 100%. Espero voltar ao torneio em breve", avisou Serena, por meio de um comunicado, ao justificar a sua desistência do torneio realizado em quadras de saibro, que ela venceu em 2012 e 2013.

Eliminada nas semifinais em Madri no ano passado, quando caiu diante da checa Petra Kvitova, Serena será substituída pela polonesa Agnieszka Radwanska, vice-líder do ranking mundial, como cabeça de chave número 1 da competição. Após superar a norte-americana naquela ocasião, Kvitova acabou faturando o título na capital espanhola, onde também ficou com a taça em 2011.

A desistência de Serena também permitiu que a sua compatriota Sloane Stephens assumisse a condição de 16ª e última cabeça de chave em Madri. E a primeira adversária da norte-americana no torneio espanhol será a brasileira Teliana Pereira, a tenista número 1 do País e 84ª do mundo na atualidade. Já a rival de Radwanska na primeira rodada será a eslovaca Dominica Cibulkova.

Nova cabeça de chave número 2 em Madri após a saída de Serena, a alemã Angelique Kerber, terceira tenista do mundo, abrirá a sua campanha diante da checa Barbora Stryvoca. A britânica Laura Robson também foi beneficiada pela desistência de última hora da número 1 do mundo, pois acabou entrando na chave principal, na qual terá como primeira adversária a bielo-russa Victoria Azarenka, quarta pré-classificada.