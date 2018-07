Serena Williams alega ser discriminada após mais um teste antidoping 'surpresa'

De volta ao circuito profissional neste ano após o nascimento de sua filha em 2017, a tenista norte-americana Serena Williams reclamou mais uma vez na noite desta terça-feira, em suas redes sociais, de sofrer discriminação. Após passar por mais um exame antidoping "surpresa", a ex-número 1 do mundo acredita que tem sido testada além da conta.

"E chegou a hora do dia de passar 'aleatoriamente' pelo antidoping. E eles só testam a Serena. Entre todas as jogadoras, está provado que sou a mais testada. Discriminação? Acho que sim. Ao menos continuarei mantendo o esporte limpo. Estou pronta para fazer o que for preciso para ter um esporte limpo, então venham. Estou pronta", escreveu Serena Williams em seu Twitter.

Um relatório publicado pelo site de notícias Deadspin mostrou que em 2018, somente até o mês de junho, Serena Williams já tinha realizado cinco testes antidoping pela Usada (Agência Norte-Americana Antidoping, na sigla em inglês). Mais do qualquer outro tenista dos Estados Unidos.

E este não é o primeiro desabafo da tenista aos organismos de controle antidoping. No início do ano, Serena Williams pediu para "testarem todos de forma igual". Dona de 23 títulos de Grand Slam em simples, ela não costuma aliviar em suas palavras. Em 2017, afirmou que, talvez por ser negra, fosse percebida como uma pessoa má.

Pouco antes de seu desabafo, Serena Williams havia confirmado que voltará às quadras no início do próximo mês para a disputa do Torneio de Montreal, no Canadá. A ex-número 1 do mundo recebeu um convite para participar da competição, que contará com as principais tenistas do circuito profissional.

O torneio canadense, de nível Premier, terá início no dia 3 de agosto. Será o retorno de Serena Williams às competições desde o seu vice-campeonato em Wimbledon, há 10 dias, em Londres. Na final, ela foi batida pela alemã Angelique Kerber.

Apesar da derrota, Serena Williams surpreendeu porque vinha sem ritmo de jogo, sem maiores expectativas para jogar na famosa grama londrina. Desde que a sua filha nasceu, em setembro de 2017, a ex-líder do ranking disputou apenas quatro torneios em simples. Mesmo assim, chegou à final de Wimbledon.