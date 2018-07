Serena Williams amplia vantagem, mas tem liderança ameaçada

A norte-americana Serena Williams optou por não jogar na semana que antecede o início do US Open, mas mesmo assim ampliou a sua vantagem na liderança do ranking da WTA para 3.120 pontos. Apesar disso, ela vai entrar em quadra no Grand Slam nova-iorquino sob a ameaça de perder a condição de número 1 do mundo.

Serena continua em primeiro lugar, com 9.430 pontos, mas viu a romena Simona Halep cair para 6.310, mesmo que tenha se mantido na segunda colocação após não conseguir defender o seu título do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, onde foi eliminada logo na segunda rodada.

Apesar disso, Serena precisa de uma boa campanha no US Open para seguir na liderança do ranking, pois foi campeã do torneio no ano passado, enquanto as suas principais perseguidoras no momento, Halep e a checa Petra Kvitova, fizeram campanhas ruins no torneio no ano passado - a romena parou nas oitavas de final e Kvitova foi eliminada uma rodada antes. Assim, Serena terá de ao menos avançar até as semifinais para permanecer como a número 1 do mundo, independentemente dos resultados das suas oponentes.

A chinesa Na Li permanece na terceira colocação no ranking, com 6.170 pontos, mas não vai disputar o US Open por estar lesionada. Além disso, agora ela está bem mais ameaçada por Kvitova, que foi campeã do Torneio de New Haven, e passou a somar 5.956 pontos. A polonesa Agnieszka Radwanska continua em quinto lugar, à frente da russa Maria Sharapova e da alemã Angelique Kerber.

Derrotada na segunda rodada em New Haven, a canadense Eugenia Bouchard permanece na oitava colocação no ranking, à frente das sérvias Ana Ivanovic e Jelena Jankovic, que completam a lista das dez primeiras colocadas da WTA.

Mesmo sem entrar em quadra, a brasileira Teliana Pereira, única tenista do Brasil entre as 100 melhores do mundo, subiu uma posição no ranking e está em 91.º lugar, com 635 pontos. Sua adversária na primeira rodada do US Open será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a número 25 do mundo.

Confira a classificação do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.430 pontos

2º - Simona Halep (ROM), 6.310

3º - Na Li (CHN), 6.170

4º - Petra Kvitova (RCH), 5.956

5º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.590

6º - Maria Sharapova (RUS), 5.335

7º - Angelique Kerber (ALE), 4.550

8º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.405

9º - Ana Ivanovic (SER), 4.065

10º - Jelena Jankovic (SER), 3.695

11º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.165

12º - Flavia Pennetta (ITA), 3.121

13º - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.002

14º - Sara Errani (ITA), 2.885

15º - Lucie Safarova (RCH), 2.825

16º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.790

17º - Victoria Azarenka (BLR), 2.783

18º - Ekaterina Makarova (RUS), 2.565

19º - Andrea Petkovic (ALE), 2.400

20º - Venus Williams (EUA), 2.340

91º - Teliana Pereira (BRA), 635