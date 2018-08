Serena Williams arrasa australiana na estreia no Torneio de Cincinnati

A norte-americana Serena Williams não tomou conhecimento da australiana Daria Gavrilova na noite desta segunda-feira e venceu com facilidade, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h05min, pela rodada de abertura do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Foi o retorno da ex-número 1 do mundo às quadras após a dura derrota sofrida em San José, no início do mês. Na ocasião, ela fora eliminada pela britânica Johanna Konta logo na estreia, por 6/1 e 6/0, naquela que se tornou a pior derrota da carreira de Serena. Ela vinha do vice-campeonato em Wimbledon, o que fez o revés causar ainda maior surpresa.

Mas, nesta segunda, a ex-líder do ranking tratou de remover qualquer desconfiança sobre sua forma técnica. Atual 27ª do mundo, ela disparou oito aces e venceu 89% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, ainda que tenha colocado em quadra apenas 44% deste fundamento.

Com maior regularidade no saque, Serena precisou salvar apenas um break point na partida e não perdeu o saque nos dois sets. Ao mesmo tempo, aproveitou as fragilidades do serviço da rival, 23ª do ranking, e faturou quatro quebras. Gavrilova cometeu sete duplas faltas.

Aos 36 anos, Serena faturou nesta segunda-feira sua 12ª vitória na temporada, sendo a primeira desde o vice-campeonato de Wimbledon, no mês passado. No total, em Cincinnati, ela disputa o sexto torneio desde que deu a luz à sua primeira filha, em setembro de 2017.

Na segunda rodada, Serena terá um desafio mais complicado pela frente. Ela vai encarar a checa Petra Kvitova, oitava cabeça de chave. Será a estreia de Kvitova, dona de dois títulos em Wimbledon, na competição. No retrospecto direto entre as duas, Serena soma cinco vitórias e Kvitova, apenas uma.

Também nesta segunda, Johanna Konta, responsável pela dura derrota sofrida por Serena no início do mês, também fez sua estreia em Cincinnati nesta segunda. E não teve o mesmo sucesso da rival. Konta foi eliminada pela bielo-russa Aryna Sabalenka de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Já a australiana Ajla Tomljanovic superou na estreia a romena Irina-Camelia Begu também por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3. Assim, a tenista da Austrália se credenciou para o duelo com a romena Simona Halep na segunda rodada. Será a estreia da número 1 do mundo, que vem embalada pelo título conquistado em Montreal, no fim de semana.