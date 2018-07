Serena Williams arrasa casaque na estreia do Torneio de Bastad

BASTAD - Serena Williams não teve maiores dificuldades para confirmar a sua condição de principal tenista do mundo em sua estreia no Torneio de Bastad. Cabeça de chave número 1 da competição sueca realizada em quadras de saibro, a norte-americana venceu a casaque Sesil Karatancheva por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, nesta terça-feira.

A líder do ranking mundial precisou de uma hora e quatro minutos para passar pela primeira rodada e terá pela frente na próxima fase a georgiana Anna Tatsivili, que horas mais cedo bateu a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4,

No duelo diante de Karatancheva, atual 131.ª colocada da WTA, Serena foi dominante no primeiro set, no qual aproveitou duas de três chances de quebrar o saque da adversária e não cedeu nenhum break point para fechar em 6/1.

Já na segunda parcial, a casaque até conseguiu uma quebra de serviço em cinco oportunidades, mas viu a norte-americana ser feliz em três de cinco chances de ganhar games no saque da rival para liquidar o duelo em 6/2. No fim, Serena só não ganhou com ainda mais facilidade por causa da instabilidade do seu saque, com o qual teve apenas 50% de aproveitamento em seu primeiro serviço.

Este jogo foi o primeiro da norte-americana desde a sua surpreendente eliminação nas oitavas de final de Wimbledon, onde não conseguiu defender a condição de atual campeã ao cair diante da alemã Sabine Lisicki nas oitavas de final.

Caso volte a confirmar favoritismo na segunda rodada, Serena pegará nas quartas de final a vencedora da partida entre a espanhola Lourdes Dominguez Lino e a brasileira Teliana Pereira, que nesta terça estreou com vitória por 2 sets a 1 sobre a alemã Dinah Pfizenmaier.

Também nesta terça, a checa Klara Zakopalova, terceira cabeça de chave, se garantiu na segunda rodada ao arrasar a sueca Ellen Allgurin por duplo 6/1. A sua próxima adversária será a espanhola Arantxa Parra Santoja.

A ucraniana Lesia Tsurenko, a francesa Mathilda Johansson, a holandesa Richel Hogenkamp, a russa Nina Bratchikova e a romena Alexandra Dulgheru foram outras tenistas que estrearam com vitória nesta terça-feira em Bastad.