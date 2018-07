Serena Williams arrasa compatriota de 18 anos na estreia no US Open

Principal favorita ao título que seria o seu sexto do US Open, a norte-americana Serena Williams precisou de apenas 55 minutos para confirmar o seu favoritismo na estreia desta edição do Grand Slam realizado em Nova York. A tenista número 1 do mundo venceu a sua compatriota Taylor Townsend, de apenas 18 anos de idade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em jogo encerrado no final da noite desta terça-feira.

Atual campeã do US Open, Serena também ficou com a taça nos Estados Unidos em 2012, 2008, 2002 e 1999, quando Taylor Townsend tinha apenas três anos de idade. E, com o triunfo sobre a jovem rival, a líder do ranking mundial se credenciou para enfrentar na segunda rodada outra compatriota: Vania King, que na estreia superou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/3.

Será o primeiro confronto de Serena diante de King, atual 81ª colocada da WTA, no circuito profissional. E, antes de encarar este duelo inédito, a tenista de 32 anos de idade não deu chances para Towsend em sua estreia. Já no primeiro set, aproveitou as duas chances que teve de quebrar o saque da rival e confirmou todos os seus serviços de forma tranquila para fazer 6/3.

Na segunda parcial, desta vez com dois break points convertidos em três oportunidades, voltou a confirmar todos os seus saques sem oferecer chances de quebra para aplicar o 6/1 que liquidou o confronto.

Eficiente, Serena cometeu apenas oito erros não forçados na partida, contra 20 de sua jovem adversária. Para completar, contabilizou 16 winners, diante de somente oito de Townsend. Para completar, a favorita ganhou 88% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

SÁ VENCE NAS DUPLAS

Em outro jogo encerrado na noite de terça-feira em Nova York, o brasileiro André Sá e o croata Mate Pavic estrearam com vitória na chave de duplas masculinas do US Open. Eles derrotaram os norte-americanos Chase Buchanan e Tennys Sandgren por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com o triunfo, Sá e Pavic se garantiram na segunda rodada e terão como próximos rivais os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco, cabeças de chave número 7 e atuais campeões do ATP Finals, que na estreia passaram pelos norte-americanos Nicholas Monroe e Donald Young por duplo 6/4.