Serena Williams arrasa Lepchenko e vai às quartas de final em Roma

ROMA - Serena Williams fez mais uma vítima nesta quinta-feira. Ainda sem perder mais que três games em um set, a norte-americana arrasou a compatriota Varvara Lepchenko por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Em busca do bicampeonato, Serena fez grande exibição no set inicial e praticamente não deu chances à 49ª tenista do ranking. Com bom aproveitamento do potente saque, ela cedeu apenas um game e abriu boa vantagem no marcador.

Na segunda parcial, Lepchenko aproveitou as oscilações da favorita e chegou a faturar uma quebra de saque. No entanto, não resistiu ao volume de jogo da veterana. Serena sacou forte nos momentos decisivos e acumulou mais três quebras para vencer o set e a partida em 1h17min.

Nas quartas de final, a tenista de 32 anos vai encarar a chinesa Shuai Zhang, que avançou ao superar outra tenista dos Estados Unidos, Christina Mchale, por 6/2, 4/6 e 6/2. Zhang foi a responsável pela eliminação da checa Petra Kvitova na segunda rodada no saibro italiano.

Ainda nesta quinta, a sérvia Jelena Jankovic avançou na chave ao derrotar a local Flavia Pennetta, uma das esperanças de título da torcida romana, por 6/2 e 6/3. Na sequência, a ex-número 1 do mundo enfrentará a polonesa Agnieszka Radwanska, atual número três do mundo. A tenista da Polônia avançou ao também eliminar uma tenista da casa, Francesca Schiavone, por 6/4 e 6/1.