Serena Williams arrasa mais uma e vai à semifinal

TORONTO - Serena Williams arrasou mais uma adversária nesta sexta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Toronto, no Canadá. Dessa vez, a tenista norte-americana precisou de exatamente 1 hora para derrotar a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Líder do ranking, Serena já disputou três jogos em Toronto. E venceu todos com facilidade - antes, fez 6/3 e 6/2 na italiana Francesca Schiavone e 6/0 e 6/3 na belga Kirsten Flipkens. Agora, passou por Rybarikova, apenas a número 42 do mundo, no primeiro confronto entre elas.

Dominando o circuito do tênis feminino atualmente, já com sete títulos na temporada, Serena volta à quadra neste sábado, novamente como favorita, para disputar a semifinal contra a polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do mundo, de quem ganhou os cinco jogos anteriores.

A outra semifinal de Toronto, torneio que serve como preparação para o US Open - o Grand Slam começa no dia 26 de agosto, em Nova York (Estados Unidos) -, também já foi definida nesta sexta-feira. Terá a romena Sorana Cirstea contra a chinesa Na Li duelando neste sábado.