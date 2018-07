Serena Williams arrasa Pennetta e vai às quartas em Cincinnati

Depois da estreia complicada, Serena Williams venceu com facilidade seu segundo jogo no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A número 1 do mundo derrotou a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com duplo 6/2, nesta quinta-feira. Com a vitória, a tenista da casa avançou às quartas de final.

Como de costume, Serena fez valer a força do seu saque para superar a adversária. Ela cravou oito aces e dominou a partida desde o início. No set inicial, faturou duas quebras de saque e encaminhou a vantagem no placar. No segundo, chegou a perder o serviço, mas afastou qualquer chance de reação da italiana.

Nas quartas de final, a norte-americana vai encarar a vencedora do duelo entre a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, e a compatriota Sloane Stephens. As duas se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

Nesta mesma rodada, a romena Simona Halep, nova número dois do ranking, também avançou às quartas ao derrotar a checa Lucie Safarova por 6/4 e 7/5. Sua próxima adversária sairá do confronto de russas entre Maria Sharapova e Anastasia Pavlyuchenkova. As tenistas da Rússia se enfrentam nesta quinta.