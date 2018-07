Serena Williams arrasa Radwanska e vai encarar Sharapova na final em Miami

MIAMI - A norte-americana Serena Williams confirmou de forma arrasadora a sua classificação para a final do Torneio de Miami. Em jogo encerrado no final da noite de quinta-feira, a tenista número 1 do mundo massacrou a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, e lutará pelo hexacampeonato da competição disputada nos Estados Unidos.

Serena precisou de apenas 65 minutos em quadra para liquidar a atual quarta colocada do ranking da WTA e enfrentará a vice-líder Sharapova neste sábado, em um jogo no qual a russa terá uma duríssima missão para alcançar o seu primeiro título em Miami.

Horas antes de Serena bater Radwanska, Sharapova também teve facilidade para ir à final ao superar a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. E, diante da irmã mais nova de Venus Williams, ela fará a sua quinta decisão em Miami, após ter caído no jogo que valeu o título diante de quatro diferentes tenistas: Kim Clijsters em 2005, Svetlana Kuznetsova em 2006, Victoria Azarenka em 2011 e Radwanska no ano passado.

E Serena deixou claro o seu favoritismo ao título diante de Radwanska ao exibir uma atuação impecável. Ela contabilizou 12 aces, aproveitou quatro de nove chances de quebrar o saque da polonesa e salvou o único break point cedido para a adversária. Para completar, a norte-americana somou 40 winners, contra apenas seis da sua rival.

Diante de Sharapova, Serena buscará seu 48.º título e também defenderá uma grande vantagem de 11 vitórias e apenas duas derrotas no retrospecto de 13 confrontos entre as duas tenistas. A russa, porém, vem embalada pela conquista do Torneio de Indian Wells e tentará encerrar uma série de dez derrotas consecutivas para a rival, depois de dois triunfos seguidos obtidos em 2004, em Los Angeles e Wimbledon.