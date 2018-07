Serena Williams avança às quartas; Radwanska desiste A tenista norte-americana Serena Williams continua não dando chances para ninguém nos torneios pela América do Norte que precedem o Us Open, o quarto e último Grand Slam da temporada - em Nova York, a partir do próximo dia 26. Nesta quinta-feira, a atual número 1 do mundo avançou às quartas de final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao derrotar a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.