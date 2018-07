Serena Williams avança e Hewitt elimina Del Potro no US Open

NOVA YORK - A norte-americana Serena Williams confirmou o seu favoritismo e se classificou às oitavas de final do US Open na noite de sexta-feira. A número 1 do mundo e atual campeã do Grand Slam norte-americano avançou ao derrotar a casaque Yaroslava Shvedova, 78ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 16 minutos.

Agressiva, Serena dominou completamente o duelo e disparou 22 winners contra apenas três da sua adversária. Assim, a norte-americana conquistou a sua 63ª vitória em 67 partidas numa temporada quase perfeita, em que conquistou oito títulos.

Uma das quatro derrotas em 2013 foi para a norte-americana Sloane Stephens nas quartas de final do Aberto da Austrália. E a também norte-americana, que está em 16º lugar no ranking da WTA, será a próxima adversária de Serena no US Open após passar pela compatriota Jamie Hampton (6/1 e 6/3). O confronto direto entre Serena e Stephens está empatado em 1 a 1.

HEWITT x DEL POTRO

Também na noite de sexta, em Nova York, o australiano Lleyton Hewitt se deu melhor em um duelo entre campeões do US Open e eliminou o argentino Juan Martin del Potro ao derrotá-lo em uma parida épica, com 4 horas e 3 minutos de duração, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 5/7, 3/6, 7/6 (7/2) e 6/1.

Campeão do US Open de 2001, Hewitt já liderou o ranking da ATP, mas hoje ocupa apenas a 66ª colocação. O australiano, porém, teve uma grande atuação diante de Del Potro, o atual número 6 do mundo e que foi campeão do Grand Slam nova-iorquino em 2009. Assim, fez 3 a 2 no confronto direto com Del Potro e repetiu o triunfo conquistado nas quartas de final do Torneio de Queen''s neste ano.

Classificado para a terceira rodada, Hewitt terá pela frente o russo Evgeny Donskoy, número 102 do mundo, que passou pelo alemão Peter Gojowczyk (6/3, 6/4, 3/6, 4/6 e 6/3).

HINGIS

De volta ao tênis para disputar torneios de duplas, a suíça Martina Hingis sofreu duas derrotas no US Open na sexta e está eliminada do torneio. Ao lado da eslovaca Daniela Hantuchova, a ex-número 1 do mundo perdeu para as favoritas italianas Roberta Vinci e Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Horas depois, Hingis estreou na chave de duplas mistas e também foi eliminada. A suíça e o indiano Mahesh Bhupathi perderam para a taiwanesa Yung Chan e o sueco Robert Lindstedt por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).