Serena Williams bate Wozniacki e fatura o tri do US Open

Serena Williams deu neste domingo mais uma demonstração de sua incrível força. Com uma confortável vitória por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3 - sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a norte-americana conquistou o seu sexto título do US Open, sendo o terceiro consecutivo. Ela chegou a 18 títulos de Grand Slam, empatando com Martina Navratilova e Cris Evert. Considerando os títulos amadores, ainda possui duas taças a menos que Molla Bjurstedt Mallory.

Não por acaso, depois da partida Serena Williams foi homenageada na quadra do estádio Arthur Ashe por Navratilova e Evert, que entregaram a ela uma pulseira de ouro 18 quilates. Além disso, ela recebeu um cheque de US$ 4 milhões (R$ 8,9 milhões). Trata-se do maior prêmio da história do tênis - a norte-americana ganhou um bônus por seus resultados nos torneios que antecederam o US Open.

Caroline Wozniacki, que continua sem ter um título de Grand Slam, mostrou que não é páreo para Serena Williams quando a norte-americana joga tudo o que pode. A agora tricampeã ditou o ritmo do jogo da maneira que quis e em muitos momentos colocou a adversária, de quem é grande amiga, para correr como se estivesse brincando.

Ao fim da partida, Serena Williams se emocionou muito, apesar da facilidade com que ganhou o título. Ela venceu todos os sets que disputou e em nenhum deles cedeu mais do que três games. Nas duas decisões anteriores do US Open, a bielo-russa Victoria Azarenka foi a vítima da norte-americana.

A fácil vitória mostra a diferença entre Serena Williams e Caroline Wozniacki. Na 10.ª partida entre elas, foi o nono triunfo da norte-americana. As estatísticas explicam bem o que foi o jogo. Serena sobrou em número de winners e aces nas duas parciais. No primeiro set, teve 15 winners contra apenas um de sua adversária. No serviço, conquistou três pontos com aces, novamente contra um da dinamarquesa. O ritmo foi muito parecido na segunda parcial. Serena teve 13 winners contra três e quatro aces a dois.

"É um prazer enorme para mim ganhar o meu primeiro Grand Slam aqui (em Nova York, em 1999) e agora o de número 18. É realmente muito emocionante", disse Serena Williams, com a voz embargada, ainda em quadra após receber a taça de campeã. "Isso (o título) não poderia acontecer em um lugar melhor".