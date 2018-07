Serena Williams derrota adversária russa na estreia do Torneio de Dubai

DUBAI - Ainda sem estar 100% recuperada de uma lesão nas costas, a norte-americana Serena Williams confirmou favoritismo nesta terça-feira em sua estreia no Torneio de Dubai. A tenista número 1 do mundo sofreu um pouco no primeiro set, mas depois deslanchou para derrotar a russa Ekaterina Makarova com parciais de 7/6 (10/8) e 6/0.

Cabeça de chave número 1 da competição, Serena estreou direto na segunda rodada e assim já assegurou vaga nas quartas de final. Assim, ela irá esperar pela definição de sua próxima adversária, que sairá do confronto entre a sérvia Jelena Jankovic, quinta cabeça de chave, e a checa Lucie Safarova.

Ainda em duelo válido pela primeira rodada, Jankovic estreou em Dubai nesta terça com vitória sobre a ucraniana Maryna Zanevska, derrotada com parciais de 6/4 e 6/3.

Alegando estar entediada com a rotina de treinos antes de sua volta aos torneios, Serena pediu para receber um convite para atuar em Dubai, onde também integra a chave de duplas jogando ao lado da sua irmã mais velha, Venus Williams.

Nesta sua estreia, Serena aproveitou duas chances de quebrar o saque de Makarova no primeiro set do jogo desta terça, mas também viu a sua rival converter dois break points. Assim, a parcial foi ao tie-break, no qual a norte-americana levou a melhor pelo apertado placar de 10 a 8.

Já no segundo set, porém, Serena foi mais consistente. Além de salvar três break points, foi feliz em três de quatro chances de quebrar o saque da adversária para aplicar um "pneu" (6/0) e liquidar o confronto.

OUTROS JOGOS

Já a romena Simona Halep, que no último domingo se sagrou campeã do Torneio de Doha, acabou abandonando o jogo que travou na estreia em Dubai contra a francesa Alize Cornet. Alegando lesão, ela deixou a quadra quando o segundo set estava empatado em 1 a 1, após ter perdido o primeiro por 6/1. Assim, a tenista da França se credenciou para encarar na segunda rodada a belga Kirsten Flipkens, que passou pela checa Karolina Pliskova por 6/1 e 7/5.

Outra tenista que estreou com vitória nesta terça foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Oitava cabeça de chave, ela sofreu, mas derrotou a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/3, e agora medirá forças com a alemã Annika Beck, que derrotou a australiana Samantha Stosur, também de virada, com 1/6, 6/1 e 6/4.

A sérvia Ana Ivanovic foi outra que ganhou de virada nesta terça ao bater a alemã Angelique Kerber, sexta cabeça de chave, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (8/6). A sua próxima rival será Venus Williams.

Já a italiana Flavia Pennetta passou pela estoniana Kaia Kanepi por 7/5 e 6/4 e se garantiu como adversária de estreia da polonesa Agnieszka Radwanska, segunda cabeça de chave, na segunda rodada.