Serena Williams desabafa sobre tensão racial nos EUA: 'Não ficarei em silêncio'

A tensão racial nos Estados Unidos continua gerando comoção dos atletas norte-americanos. Nesta terça-feira, foi a vez da tenista Serena Williams desabafar nas redes sociais. "Como disse Dr. Martin Luther King: Chega um momento em que o silêncio é traição. Eu não ficarei em silêncio", afirmou.

Serena compartilhou um episódio cotidiano em que pegou uma carona com seu sobrinho negro de 18 anos e avistou um policial no caminho. "Rapidamente chequei se ele estava respeitando os limites de velocidade. Então, me lembrei daquele vídeo horrível de uma mulher em seu carro quando o policial atira no namorado dela. Tudo isso passou em minha mente em segundos. Me arrependi de não estar dirigindo. Nunca me perdoaria se alguma coisa acontecesse a meu sobrinho. Ele é tão inocente, como eram todos os outros", escreveu.

Dois trágicos episódios nos Estados Unidos ganharam repercussão internacional recentemente. O primeiro ocorreu julho, quando o negro Philando Castile, de 32 anos, morreu após ser baleado por um policial em uma blitz em Minnesota. Neste mês, o negro Keith Lamont Scott foi morto por um policial em Charlotte, na Carolina do Norte, e motivou uma série de protestos pelo país.

"Por que tenho de pensar sobre isso em 2016?", questionou Serena. E continuou: "Percebi que temos que continuar nessa caminhada - não é sobre o quanto já percorremos, mas sobre o quanto ainda temos de percorrer."

O tema ganhou notoriedade no mundo esportivo depois que Colin Kaepernick, quarterback do San Francisco 49ers, se recusou a ficar de pé durante a execução do hino nacional americano. O gesto do jogador da NFL foi repetido por atletas de diferentes modalidades. No basquete, as atletas do Indiana Fever, da WNBA, também mostraram engajamento e os astros Stephen Curry e Dwyane Wade usaram as redes sociais para protestar.