Serena Williams descansará por uma semana após lesão no ombro

Williams, que vai propor completar um calendário raro gland slam em Flushing Meadows, se retirou antes do jogo da segunda rodada contra Klara Koukalova, após ter sofrido a lesão durante os treinamentos.

"Mesmo com toda a diversão que viemos tendo nas últimas 8 semanas, preciso tirar um tempo para deixar meu ombro se recuperar", disse William em sua página do Facebook. "Estou confiante de que ele estará pronto para o resto do verão. Preciso de um tempo para recuperá-lo e reabilitá-lo, mas agora estou sendo forçada a tirar uma semana."

A jogadora de 33 anos, que venceu seu sexto Wimbledon este mês, está marcada para defender seu título em Stanford, em 3 de agosto, e jogar a Copa Rogers em Toronto na semana seguinte ao Aberto dos Estados Unidos, que começa em 31 de agosto.

(Reportagem de Ian Ransom)