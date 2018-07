Serena Williams desiste de jogar Aberto da Austrália

A ausência de Serena Williams das quadras se ampliará por mais alguns meses. A tenista norte-americana não vai participar do Aberto da Austrália em 2011 por conta de uma lesão no pé direito. Assim, não irá defender o seu bicampeonato em Melbourne do primeiro Grand Slam da temporada. Ela também já foi campeã do torneio em 2003, 2005 e 2007.

O diretor do campeonato, Craig Tiley, divulgou um comunicado nesta quinta-feira dizendo que Serena decidiu ficar fora da Copa Hopman, torneio de equipes mistas em Pert, e do Aberto da Austrália.

Serena precisou realizar uma cirurgia após cortar o pé direito com cacos de vidro em um restaurante em julho, pouco depois de ser campeã em Wimbledon. Desde então, tem adiado sucessivamente o seu retorno ao tênis.

A norte-americana disse que foi operada novamente no mês passado e não pode voltar a jogar enquanto não estiver completamente recuperada da sua lesão."Como já aprendi há pouco, retomar os meus treinamentos intensos muito cedo poderia resultar apenas em danos e lesões", disse Serena, em um comunicado.

"Ainda que eu queira retornar à quadra desesperadamente e competir no primeiro torneio Grand Slam do ano, é necessário para minha saúde continuar trabalhando como meus médicos para assegurar que meu pé vai se curar da forma correta", completou.