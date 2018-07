Serena Williams é campeã em Roma e fatura 60.º título da carreira

ROMA - A norte-americana Serena Williams faturou com facilidade o título do Torneio de Roma, na Itália, disputado em quadras de saibro. Neste domingo, a número 1 do mundo assegurou a conquista ao derrotar na decisão a italiana Sara Errani, 11.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 11 minutos.

A decisão do Torneio de Roma foi a sétima partida entre Serena e Errani, com a norte-americana tendo vencido todas elas. E esse novo triunfo lhe assegurou o seu terceiro título da competição italiana, sendo o segundo consecutivo - a sua primeira conquista foi em 2002.

O título deste domingo é o 60.º da carreira de Serena, sendo o terceiro nesta temporada, em que a norte-americana já havia sido campeã dos Torneios de Brisbane e Miami. E a conquista também lhe dá mais confiança para a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam, marcado para começar no dia 25 de maio, em Paris.

Neste domingo, Serena abriu 3/0 no primeiro set, com uma quebra de serviço no segundo game. Errani ainda reagiu e devolveu a quebra no sétimo game, mas perdeu o seu saque em seguida e recebeu atendimento médico. Depois, a norte-americana confirmou o seu saque e fechou a parcial em 6/3, após 50 minutos.

No segundo set, Serena não teve qualquer dificuldade para superar Errani. A número 1 do mundo conseguiu três quebras de saque, no primeiro, terceiro e quinto games, e aplicou um "pneu" em Errani para conquistar pela terceira vez na sua carreira o título do Torneio de Roma.