Serena Williams é massacrada em derrota na Copa Hopman

Um dia após levar um "pneu" da italiana Flavia Pennetta antes de vencer na Copa Hopman, a norte-americana Serena Williams não conseguiu reverter mais um começo ruim e acabou sendo facilmente batida na derrota dos Estados Unidos por 2 a 1 para o Canadá, em Perth, pela segunda rodada do Grupo A da competição.

No primeiro jogo da série, a número 1 do mundo perdeu para a canadense Eugenie Bouchard, sexta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Em seguida, o Canadá assegurou o seu triunfo com a vitória de Vasek Pospisil, número 56 do mundo, sobre John Isner, 18º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Com o confronto definido, Isner e Serena venceram o jogo de duplas mistas diante de Bouchard e Pospisil por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Assim, a série acabou com a vitória do Canadá por 2 a 1.

Quem se deu bem com a vitória do Canadá foi a República Checa, que bateu a Itália por 3 a 0 e agora lidera o Grupo A com dois triunfos, enquanto as duas equipes da América do Norte somam apenas uma vitória após a disputa de duas rodadas.

Número 15 do mundo, Lucie Safarova abriu o confronto com um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, sobre Flavia Pennetta, a 12ª colocada no ranking. Em seguida, Adam Pavlasek, 239º colocado no ranking, bateu Fabio Fognini, número 19 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1. O jogo de duplas mistas foi disputado em apenas um set, com nova vitória dos checos, dessa vez por 8/6.

A Copa Hopman prossegue nesta quarta-feira com a disputa da segunda rodada do Grupo B com os duelos Grã-Bretanha x Polônia e Austrália x França. A rodada final do Grupo A será na quinta-feira com Canadá x Itália e República Checa x Estados Unidos.