Serena Williams e Victoria Azarenka fazem a final do US Open

NOVA YORK - A norte-americana Serena Williams fará a decisão do US Open contra a bielorrussa Victoria Azarenka neste domingo, às 17h30, repetindo a final do ano passado em Nova York, quando a norte-americana ficou com o título. Atual líder do ranking da WTA com oito títulos já conquistados na temporada,Serena tem feito uma campanha perfeita nesta edição do torneio. Jogando diante de sua torcida em Nova York (EUA), ela não perdeu um set sequer em seis partidas disputadas até agora, chegando a ganhar cinco deles por 6/0.

Número 2 do mundo, a bielorrussa perdeu 12 dos 15 jogos que já fez contra a rival, mas venceu dois dos três encontros que tiveram nesta temporada. Para chega à final, a tenista bateu a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 34 minutos de jogo.