Serena Williams estreia com vitória tranquila em Pequim

PEQUIM - Dois dias depois de ter a confirmação oficial da WTA de que já assegurou a liderança do ranking mundial até o final desta temporada, Serena Williams estreou com uma vitória relativamente tranquila no Torneio de Pequim, neste domingo. A norte-americana venceu a russa Elena Vesnina por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, para garantir vaga na segunda rodada da competição.

Principal favorita ao título, Serena terá como próxima adversária a italiana Francesca Schiavone, que na estreia contou com a desistência francesa Alize Cornet quando vencia o primeiro set por 3 a 2, no último sábado.

Para encaminhar a sua vitória neste domingo, Serena aproveitou cinco de 12 chances de quebrar o saque de Vesnina, que chegou a converter dois de três de break points, mas não teve força para segurar a sua poderosa adversária.

Serena, que fechará uma temporada como tenista número 1 do mundo pela terceira vez na sua carreira, não jogava o Torneio de Pequim desde 2009, sendo que ela se sagrou campeã da competição em 2004.

Outras duas favoritas de destaque que estrearam com vitória neste domingo foram a polonesa Agnieszka Radwanska e a chinesa Na Li, respectivas terceira e quarta cabeças de chave. A tenista da Polônia sofreu, mas eliminou a suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/4. Já a jogadora oriental derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 6/0 e 6/4.

Com o seu triunfo, Radwanska se credenciou para enfrentar na próxima fase a norte-americana Madison Keys, que na estreia passou pela eslovaca Dominika Cibulkova por 6/4 e 6/3. Na Li, por sua vez, irá encarar na segunda rodada a ganhadora da partida entre a sérvia Bojana Jovanovski e a romena Sorana Cirstea.

A alemã Sabine Lisicki, a checa Lucie Safarova, a norte-americana Lauren Davis, a japonesa Misaki Doi, a russa Maria Kirilenko, a estoniana Kaia Kanepi e a britânica Laura Robson também estrearam com vitória neste domingo em Pequim. Já a australiana Samantha Stosur, 15.ª cabeça de chave, decepcionou ao cair na estreia diante de Safarova.