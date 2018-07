Serena Williams exalta atuação arrasadora contra italiana Schiavone

NOVA YORK - A norte-americana Serena Williams exaltou o peso do triunfo arrasador que conquistou sobre a italiana Francesca Schiavone em sua estreia nesta edição do US Open. Atual campeã do torneio disputado em Nova York, a tenista número 1 do mundo lembrou que é sempre um risco encarar uma campeã de Grand Slam - a rival faturou Roland Garros em 2010 -, apesar de seu favoritismo anunciado diante da atual 54.ª colocada do ranking da WTA.

Serena foi derrotada em dois dos oito confrontos que travou com Schiavone e minimizou o fato de a adversária não viver o melhor momento de sua carreira. "Quando você vai enfrentar uma campeã de Grand Slam, não importa há quanto tempo ela ganhou, você precisa jogar de forma super séria", disse a norte-americana.

Atuando com esta postura, Serena precisou de apenas 60 minutos para derrotar Schiavone, superada com parciais de 6/0 e 6/1. Com seis quebras de saque conquistadas em nove oportunidades e apenas oito erros não-forçados, a norte-americana não deu nenhuma chance para a italiana e disse ter ficado "muito animada" com sua atuação, assim como destacou que sua rival está "muito bem fisicamente".

Serena também festejou a vitória obtida por sua irmã, Venus, na estreia do US Open. A mais velha das Williams mostrou força ao bater a belga Kirsten Flipkens, 12.ª cabeça de chave, por 6/1 e 6/2. "Definitivamente, fiquei muito feliz com a vitória da Venus, tanto quanto com a minha própria. Sei o quão duro ela tem trabalhado e que enfrentou uma boa adversária", enfatizou.

Depois de estrear com uma vitória arrasadora diante de Schiavone, Serena irá encarar outra tenista da Itália na segunda rodada do último Grand Slam do ano. Trata-se de Galina Voskoboeva, que na estreia derrotou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Assim como Serena, outras duas favoritas que estrearam com vitórias tranquilas no US Open foram a alemã Angelique Kerber e a sérvia Jelena Jankovic, respectivas oitava e nona cabeças de chave. A primeiras delas aplicou duplo 6/1 sobre a checa Lucie Hradecka. Já a ex-líder do ranking mundial passou pela norte-americana Madison Keys por 6/3 e 6/4.

FERRER EMPOLGADO

Se Serena exaltou a sua atuação diante de Schiavone, o espanhol David Ferrer também exibiu empolgação com a sua estreia na chave masculina do US Open. Ele derrotou o australiano Nick Kyrgios por 3 sets a 0, com 7/5, 6/3 e 6/2, e qualificou a atuação como o seu melhor desempenho no "giro americano" do circuito profissional. "Me movimentei bem, golpeando bem de esquerda. Este nível de jogo e essa velocidade me faltaram nos Masters de Montreal e Cincinnati", reconheceu.

Com esta vitória, Ferrer enfrentará na segunda rodada o espanhol Roberto Bautista, que foi o algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na estreia do US Open.