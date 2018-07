Serena Williams festeja seu primeiro título, e em casa, após volta ao tênis

STANFORD - A norte-americana Serena Williams festejou neste domingo, nos Estados Unidos, o seu primeiro título desde quando retornou ao tênis profissional, após ficar afastada do circuito da WTA por quase um ano por causa de seguidas lesões nos pés e uma embolia pulmonar. Ela conquistou o Torneio de Stanford ao bater a francesa Marion Bartoli por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Ex-líder do ranking mundial, Serena também comemorou o fato de ter conseguido dar o troco em Bartoli, que eliminou a norte-americana nas oitavas de final da última edição do Torneio de Wimbledon. Com isso, ela agora contabiliza três vitórias em quatro confrontos com a francesa.

O título em Stanford também garantirá à Serena o seu retorno ao top 100 do ranking mundial. Por causa do longo tempo afastada das quadras, ela despencou na listagem da WTA, na qual ela iniciou o torneio disputado nesta semana nos Estados Unidos na 169.ª colocação.

Serena realizou em Stanford o seu terceiro torneio desde que venceu Wimbledon no ano passado. A norte-americana, aliás, não jogava uma final desde quando conquistou o tradicional Grand Slam inglês em 2010.