Serena Williams ficará fora de Roland Garros

Como não irá se recuperar a tempo de jogar na França, Serena foi substituída na chave principal de Roland Garros pela japonesa Junri Namigata. Por causa do longo tempo sem atuar, a ex-número 1 do mundo no tênis segue em franco declínio no ranking da WTA - hoje ocupa a 17.ª posição.

Já Venus Williams, irmã mais velha de Serena, continua com a sua participação em dúvida no Grand Slam. Sem atuar desde janeiro, quando jogou o Aberto da Austrália, ela ainda se recupera de uma grave lesão no quadril. Por causa dela, a tenista teve a sua ausência confirmada no Torneio de Bruxelas, que será realizado na próxima semana e servirá de preparação para Roland Garros.

Além de Serena, outra tenista de destaque no circuito profissional que confirmou ausência em Roland Garros foi a russa Dinara Safina. Ela anunciou que se retirou do tênis por tempo indeterminado para tratar de uma crônica lesão nas costas. Com isso, a britânica Anne Keothavong irá substituí-la na chave principal do torneio francês.