Serena Williams indica possível volta às quadras em junho, no Torneio de Wimbledon

Serena Williams indicou, nesta quinta-feira, que poderá retornar às quadras em junho para disputar o Torneio de Wimbledon. Se isso ocorrer, a tenista norte-americana vai voltar a jogar exatamente no local onde no ano passado rompeu um tendão da coxa direita que a deixou afastada das competições.

A revelação foi feita nas redes sociais da atleta, que postou um vídeo ao lado do quarterback do Green Bay Packers, Aaron Rodgers. "Estamos falando sobre meu retorno e ele está me animando e me preparando para Wimbledon. Mal posso esperar!", disse Serena.

Leia Também Técnico encerra parceria de 10 anos com Serena Williams e vai treinar Simona Halep

O anúncio foi feito poucas horas após Patrick Mouratoglou, técnico por uma década de Serena Williams, anunciar também em suas redes sociais que vai trabalhar com a romena Simona Halep, outra campeã de Grand Slam e ex-número 1 do mundo.

Aos 40 anos, Serena é dona de 23 títulos de Grand Slam - sete vezes campeã do Aberto da Austrália, três de Roland Garros, sete em Wimbledon e seis do US Open.