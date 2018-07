Serena Williams insinua gravidez em rede social, mas apaga post

A tenista norte-americana Serena Williams gerou polêmica no mundo do tênis nesta quarta-feira ao publicar uma foto no Snapchat com a barriga saliente e a legenda "20 semanas", dando a entender que estaria grávida. No entanto, a postagem da atleta, que é noiva do empresário Alexis Ohanian, co-fundador do Reddit, foi apagada minutos depois.

Segundo o site TMZ, pessoas próximas a tenista teriam dito que a norte-americana está mesmo grávida, mas seus representantes ainda não confirmaram a informação. A suspeita fica ainda mais forte pelo fato de ela não ter mais entrado em quadra desde a conquista no Aberto da Austrália, em janeiro. O troféu representou o seu 23º título de Grand Slam, superando Steffi Graf como maior vencedora da "era aberta" do tênis.

Serena estava inscrita nos Masters 1.000 de Indian Wells e Miami, mas desistiu de entrar em quadra ao alegar uma lesão no joelho esquerdo. Atualmente, soma 7.010 pontos no ranking da WTA e ocupa o posto de tenista número 2 do mundo, atrás da alemã Angelique Kerber (7.335).