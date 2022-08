Serena Williams leva o corpo ao limite para o 'grand finale' no US Open

Christopher Clarey, The New York Times

A turnê de despedida de Serena Williams continuou no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, quando o confronto com Emma Raducanu terminou com vitória da tenista da Grã-Bretanha.

A questão é se o corpo de Serena (ela completa 41 anos em 26 de setembro) consegue chegar a essa linha de chegada auto imposta. Sua partida contra Raducanu era para ter acontecido na segunda-feira à noite, com o torneio divulgando um comunicado e informando os torcedores. Mas depois que os ingressos, presumivelmente muitos deles, foram comprados com Serena em mente, a partida foi adiada para terça com uma explicação vaga.

Pessoas inteiradas da situação, mas que não quiseram se identificar porque não estavam autorizadas a falar sobre o assunto, disseram que o adiamento se deveu a problemas físicos com Williams, que teve tendinite crônica no joelho durante a carreira e perdeu um ano de competição depois de romper o tendão do joelho direito em Wimbledon em 2021.

Não houve confirmação de lesão por parte de Williams ou dos dirigentes do torneio. Williams treinou domingo e segunda-feira, e o jogo aconteceu normalmente na terça-feira. Com o US Open em vista, Serena claramente não vai querer correr riscos indevidos que possam comprometer sua participação em Nova York.

O US Open é seu principal alvo, como Eric Hechtman, seu novo treinador, deixou claro na semana passada em Toronto, onde Serena perdeu na segunda rodada do National Bank Open em dois sets para Belinda Bencic, da Suíça. Foi a terceira partida de simples do mais recente e certamente último retorno de Serena, após uma derrota na rodada de abertura para Harmony Tan, uma francesa não cabeça de chave, em Wimbledon, em junho, e uma vitória na primeira rodada em Toronto sobre Nuria Parrizas-Diaz, da Espanha.

"Tivemos Wimbledon e agora temos Toronto e Cincinnati para construir para Nova York”, disse Hechtman após a derrota para Bencic. “Eu diria que Serena jogou melhor a cada partida e, obviamente, há coisas que ela poderia fazer ainda melhor, mas achei que sua oponente jogou muito bem esta noite. O que vamos fazer é pegar os aspectos positivos e melhorar amanhã. Ela é uma campeã e vamos continuar melhorando a cada dia, não apenas a cada partida, mas a cada dia."

Hechtman, profissional de 38 anos que jogou na Universidade de Miami, treina Venus Williams, irmã mais velha de Serena, desde 2019 e começou a treinar Serena Williams este ano depois que ela se separou de seu treinador de longa data, Patrick Mouratoglou. “Venus vai fazer o que quiser, quando quiser”, disse Hechtman sobre sua saída. “Ela pode jogar por mais cinco anos. Quem sabe?”

Mas a irmã mais nova deixou suas intenções muito mais claras. “As emoções são altas”, disse Hechtman. “Todo atleta enfrenta esse momento em algum ponto, e acho bom Serena ter feito isso do jeito que fez. Achei seu texto em primeira pessoa incrível, diz muito do que ela é, mas também como ela é inteligente. Ainda temos alguns torneios e espero que possamos usar isso como uma de suas principais armas: não apenas seu tênis, mas seu poder cerebral e como ela o usa na quadra."

A lacuna de poder que há muito separava Serena do grupo foi fechada. Suas sucessoras prosperam em ritmo meteórico, desde a campeã de Wimbledon deste ano, Elena Rybakina, até as americanas em ascensão Coco Gauff e Amanda Anisimova. É mais difícil dominar esta geração, em parte porque Serena estabeleceu um novo padrão.

Mas Serena ainda tem aura, principalmente entre as pessoas que cresceram a observando de longe. “Quando olho para ela, de repente esqueço que estou aqui como a número 1 do mundo”, disse Iga Swiatek, a polonesa de 21 anos que não tinha nem nascido quando Serena conquistou seu primeiro grande título no US Open de 1999. “Fico olhando a Serena, e ‘Uau, Serena!’ Sabe como é? Sinto que sou uma criança no jardim de infância só de olhar para ela. Então é difícil. Ainda não falei com ela, estou tentando só dizer um oi."

E, embora Serena já não esteja tão ágil aos 40 anos, ela pode ganhar pontos de várias maneiras, lançando drop shots com sucesso em Toronto e usando seu primeiro saque ainda impressionante para garantir pontos rápidos ou preparar winners. “Acho que ela está sacando bem”, disse Hechtman. “O ritmo está lá no saque, como sempre esteve na sua carreira. Ela vem melhorando desde Wimbledon, e acho que ela definitivamente está batendo mais limpo, e eu diria que o movimento também melhorou. Então está bem em todas essas frentes."

A intenção é ter uma preparação melhor e mais completa para Nova York do que ela teve para Wimbledon: foram apenas duas partidas de duplas em um torneio em Eastbourne, na Inglaterra, com Ons Jabeur antes de enfrentar Tan. “Estamos jogando em mais eventos”, disse Hechtman. “Acho que isso é útil, é o que precisamos fazer. É como se aquecer para uma partida, certo? Você não começa o jogo com o corpo frio. Você tem de pegar o ritmo, e ela está pegando ritmo com as partidas que ela joga." / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU