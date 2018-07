Serena Williams leva susto, mas vira sobre Cibulkova e avança em Miami

MIAMI - Serena Williams obteve grande virada nesta segunda-feira e avançou no Torneio de Miami. Depois de um início de jogo de muitos erros, a número 1 do mundo mostrou incrível poder de reação na segunda parcial, virou o set e venceu o seguinte, confirmando a vitória sobre a eslovaca Dominika Cibulkova por 2/6, 6/4 e 6/2, em quase duas horas de partida.

A tenista da casa avançou às quartas de final no torneio norte-americano, quando terá pela frente a chinesa Na Li. A oriental eliminou nesta segunda a espanhola Garbine Muguruza por 7/6 (8/6) e 6/2.

Para alcançar as quartas, Serena sofreu nesta segunda. Com um começo de jogo irregular, ela acumulava erros, principalmente no saque. Acabou sofrendo três quebras de saque, diante de uma inspirada Cibulkova. Embalada, a eslovaca venceu o set inicial e chegou a abrir 4/1 na segunda parcial.

Foi quando Serena começou a reagir na partida. Mais consistente no serviço, devolveu a quebra no set, virou o marcador e empatou o jogo, forçando o terceiro set. O ritmo foi mantido na última parcial. A americana venceu 11 dos últimos 13 games da partida, contando com 13 aces no segundo e terceiro sets.

Ainda nesta segunda, a belga Kirsten Flipkens bateu a croata Ajla Tomljanovic por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/3. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a jovem local Sloane Stephens.