Serena Williams lidera e Rezai cai três posições na WTA

O ranking feminino do tênis mundial foi atualizado nesta segunda-feira sem nenhuma novidade entre as dez mais bem colocadas. A liderança segue tranquila nas mãos da norte-americana Serena Williams, 8.475 pontos, bem à frente da irmã e compatriota Venus Williams, segunda colocada com 6.386.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, com 5.630 pontos, se manteve na terceira colocação, seguida pela sérvia Jelena Jankovic, quarta com 5.160. A russa Elena Dementieva, com 4.830, é a quinta colocada.

As novidades trazidas nesta nova listagem da WTA, entidade que controla o tênis feminino mundial, estão no grupo das 20 mais bem ranqueadas.

A nova 16.ª colocada é a belga Yanina Wickmayer, que subiu uma posição, enquanto a italiana Francesca Schiavone, antes 18.ª do mundo, agora é a 17.ª. A israelense Shahar Peer, por sua vez, também ganhou uma colocação e passou a ocupar o 18.º posto.

Wickmayer, Schiavone e Peer subiram uma colocação cada uma por causa da queda da francesa Aravane Rezai da 16.ª para a 19.ª colocação.

A brasileira mais bem colocada no ranking é a catarinense Maria Fernanda Alves, que subiu da 250.ª para a 241.ª posição e soma 212 pontos.

Ranking da WTA, 24/05:

1.ª Serena Williams (EUA), 8.475 pontos

2.ª Venus Williams (EUA), 6.386

3.ª Caroline Wozniacki (DIN), 5.630

4.ª Jelena Jankovic (SER), 5.160

5.ª Elena Dementieva (RUS), 4.830

6.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.661

7.ª Samantha Stosur (AUS), 4.405

8.ª Agnieszka Radwanska (POL), 4.190

9.ª Dinara Safina (RUS), 4.156

10.ª Kim Clijsters (BEL), 3.890

11.ª Victoria Azarenka (BLR), 3.665

12.ª Na Li (CHN), 3.515

13.ª Maria Sharapova (RUS), 3.350

14.ª Marion Bartoli (FRA), 3.186

15.ª Flavia Pennetta (ITA), 3.175

16.ª Yanina Wickmayer (BEL), 3.050

17.ª Francesca Schiavone (ITA), 2.995

18.ª Shahar Peer (ISR), 2.895

19.ª Aravane Rezai (FRA), 2.875

20.ª Nadia Petrova (RUS), 2.795

----------------------------------

241.º Maria Fernanda Alves (BRA), 212

295.º Ana Clara Duarte (BRA), 155