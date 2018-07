Serena Williams passa fácil por casaque e pegará Halep nas quartas do US Open

Serena precisou de somente 1h08min para despachar a número 52 do mundo. Esta, aliás, foi a quinta partida entre elas, com a norte-americana ampliando a "freguesia", uma vez que ainda não foi batida pela adversária.

Shvedova não apresentou armas para contragolpear a potência da norte-americana. Serena disparou 11 aces ao longo da partida e acertou 28 bolas vencedoras contra a casaque, que conseguiu somente três pontos de saque e 11 winners. Com isso, a líder do ranking sequer cedeu break points à adversária.

A derrota, no entanto, não impediu que Shvedova registrasse sua melhor campanha em um US Open, alcançando as oitavas de final pela primeira vez na carreira. Para Serena, o triunfo representou a manutenção do sonho de mais um título de Grand Slam, que seria o seu 23.º neste tipo de torneio.

Mas para seguir à semifinal, Serena terá uma tarefa que promete ser bem mais complicada nas quartas. A norte-americana vai encarar a romena Simona Halep, quinta cabeça de chave, que eliminou nesta segunda a espanhola Carla Suárez Navarro. Apesar da melhor colocação no ranking, Halep também é "freguesa" de Serena, tendo perdido sete dos oito confrontos entre elas.

VENUS É ELIMINADA - Se Serena celebrou mais uma vitória, a edição de 2016 do US Open chegou ao fim para sua irmã, Venus Williams. A veterana de 36 anos foi eliminada nas oitavas de final pela checa Karolina Pliskova, que superou um início ruim para vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3).

Pliskova é a cabeça de chave número 10 do Grand Slam norte-americano e surpreendeu a sexta favorita da competição. Agora, a checa espera para conhecer sua adversária nas quartas de final. Ela sairá do confronto desta segunda entre a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave, e a croata Ana Konjuh, número 92 do mundo.