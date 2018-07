Serena Williams passa Hingis e se torna a 4.ª maior líder do ranking

A norte-americana Serena Williams nem precisou entrar em quadra na semana passada para escrever mais uma vez o seu nome na história do tênis feminino. Nesta segunda-feira, ela se tornou a quarta jogadora que liderou por mais tempo o ranking da WTA, superando a marca da suíça Martina Hingis, ao alcançar a 210ª semana como número 1 do mundo.

Dona de 18 títulos dos torneios do Grand Slam, Serena agora vai tentar atingir a marca de 260 semanas da norte-americana Chris Evert, mas precisará de quase um ano como número 1 do mundo para ultrapassá-la. A alemã Steffi Graff é quem por mais semanas liderou a lista - 377 -, seguida da norte-americana Martina Navratilova, com 332.

Além disso, Serena completou 87 semanas seguidas na liderança, com 8.645 pontos. Assim, ele segue com quase 2 mil pontos de vantagem para a segunda colocada, a russa Maria Sharapova, com 6.680. Tudo isso é apoiado pela boa temporada da norte-americana, com 48 vitórias em 57 partidas e seis títulos. Agora, Serena voltará às quadras na semana que vem, quando participará do Masters da WTA, em Cingapura, onde estarão reunidas as oito melhores tenistas do mundo.

A romena Simona Halep está em terceiro lugar no ranking, com 6.246, e a checa Petra Kvitova é a quarta colocada, com 6.126 pontos. Já a chinesa Na Li, mesmo aposentada, continua em quinto lugar no ranking, com 5.020 pontos.

A polonesa Agnieszka Radwanska subiu para a sexta posição no ranking, com 4.650, ultrapassando a canadense Eugenie Bouchard, que caiu para o sétimo lugar, com 4.523. A sérvia Ana Ivanovic, a dinamarquês Caroline Wozniacki e a alemã Angelique Kerber completam, em ordem, a lista das dez primeiras colocadas do ranking.

A australiana Samantha Stosur segue em 18º lugar após ser campeã do Torneio de Osaka. A checa Karolina Pliskova ganhou três posições e agora ocupa o 27º lugar depois de levar o título do Torneio de Linz. Já a norte-americana Alison Riske subiu 18 postos e se tornou a número 44 do mundo depois de se sagrar campeã do Torneio de Tianjin.

Contundida e sem entrar em quadra nas últimas semanas, a brasileira Teliana Pereira deixou a lista das 100 melhores do mundo ao perder três posições na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. Agora ela é a número 102 do mundo com 543 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA: