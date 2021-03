Serena Williams passa por cirurgia na boca e desiste de jogar Torneio de Miami

Entre os homens, o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer já anunciaram suas desistências nos últimos dias por motivos diversos. Neste domingo, a chave feminina do Torneio de Miami, um WTA 1000 nos Estados Unidos, competição de grande importância no circuito profissional de tênis que só fica abaixo dos quatro Grand Slams, teve a confirmação de uma grande baixa. Um dia antes do sorteio das partidas, a americana Serena Williams anunciou que não estará em ação na Flórida.

"Estou desapontada em ter que desistir do Miami Open por causa de uma recente cirurgia na boca. Miami é um torneio especial para mim porque é o meu lar. Fico triste e não poder ver os incríveis fãs que estarão lá neste ano, mas espero poder voltar em breve", falou a americana de 39 anos, ex-número 1 do mundo e atual sétima colocada do ranking da WTA.

O Torneio de Miami regressa ao calendário do tênis um ano depois de ter sido cancelado em 2020 por causa da pandemia de covid-19. Indian Wells, na Califórnia, que é a outra competição nos Estados Unidos com a mesma importância, não foi realizado no ano passado e também não será disputado em 2021.

Dona de 73 títulos no circuito profissional, Serena Williams conquistou oito destes troféus em Miami, que é disputado em quadras rápidas, sendo o último deles em 2015. Ela também tem outras duas finais, ficando com o vice-campeonato em 1999 e 2009.

A caçula das imãs Williams tem oito vitórias e apenas uma derrota neste ano, para a japonesa Naomi Osaka na semifinal do Aberto da Austrália, em Melbourne, em fevereiro, tendo abandonado o Yarra Valley Classic, competição preparatória para o primeiro Grand Slam da temporada, antes de jogar a semi.