Serena Williams quebra recorde na Austrália e avança às oitavas

MELBOURNE - A norte-americana Serena Williams segue firme na luta pelo seu sexto título do Aberto da Austrália e agora é a tenista com mais vitórias na história do primeiro Grand Slam da temporada. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo se garantiu nas oitavas de final em Melbourne ao derrotar a eslovaca Daniela Hantuchova, 33ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 20 minutos.

A vitória desta sexta-feira foi a nona de Serena em dez partidas contra Hantuchova, sendo a sétima em oito confrontos nos torneios do Grand Slam. Mais do que isso, Serena se isolou como a tenista com mais vitórias - 61 - no Aberto da Austrália, torneio que ela venceu em 2003, 2005, 2007, 2009 e 2010, superando a marca de 60 triunfos de Margaret Court.

Além disso, ela empatou com a compatriota Lindsay Davenport no número de partidas disputadas - 69 - no Aberto da Austrália. E essa marca será superada quando Serena entrar em quadra para jogar pelas oitavas de final.

No primeiro set da partida desta sexta-feira, Serena disparou oito aces e conseguiu uma quebra de serviço no sexto game para vencer por 6/3. Embalada, a norte-americana começou o segundo set com uma quebra de saque, que acabou sendo devolvida no sexto game. Depois, porém, a número 1 do mundo venceu três games seguidos, com duas quebras de saque, para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

Classificada às oitavas de final, Serena aguarda a definição da sua próxima adversária no Aberto da Austrália. E ela sairá de um duelo entre duas tenistas que já venceram torneios do Grand Slam. A norte-americana vai encarar a vencedora do jogo entre a sérvia Ana Ivanovic, número 14 do mundo e campeã de Roland Garros em 2008, e a australiana Samantha Stosur, 17ª colocada no ranking e campeã do US Open de 2011.

A chinesa Na Li, atual vice-campeã do Aberto da Austrália, precisou salvar match point e conseguir uma virada para seguir viva em Melbourne. Nesta sexta-feira, com dificuldades, a número 4 do mundo derrotou a checa Lucie Safarova, 26ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 6/3, em 2 horas e 37 minutos.

Safarova bateu Na Li com facilidade no primeiro set por 6/1 e depois abriu 5/3 na segunda parcial, mas perdeu um match-point e acabou sendo batida no tie-break. No terceiro set, a chinesa perdeu o seu saque logo no começo, mas depois reagiu para vencer e avançar no Aberto da Austrália. Agora, ela terá pela frente a russa Ekaterina Makarova, que venceu a romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Número 9 do mundo, a alemã Angelique Kerber se classificou às oitavas de final do Aberto da Austrália ao derrotar a norte-americana Alison Riske, 53ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A partida ficou marcada pelo excesso de quebras de serviço, sendo sete para Kerber e quatro para Riske.

Embalada pelo vice-campeonato do Torneio de Sydney, Kerber já igualou a sua melhor campanha no Aberto da Austrália. Agora, ela vai encarar a italiana Flavia Pennetta, número 29 do mundo, que derrotou a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

A canadense Eugenie Bouchard, número 31 do mundo, atingiu o melhor resultado da sua carreira em um torneio do Grand Slam ao atingir as oitavas de final do Aberto da Austrália com o triunfo sobre a norte-americana Lauren Davis por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 17 minutos. Sua próxima oponente será a australiana Casey Casey Dellacqua, número 120 do mundo, que derrotou a chinesa Jie Zheng (6/2 e 6/4).