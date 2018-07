Serena Williams sofre, mas bate Wozniacki de virada e vai à final

Atualizado às 23:08

Depois de um início de jogo sonolento, Serena Williams reagiu contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki e garantiu vaga na final do Torneio de Cincinnati, neste sábado, com uma vitória de virada, pelo placar de 2/6, 6/2 e 6/4. A atual número 1 do mundo vai tentar levantar o troféu em Cincinnati pela primeira vez contra Ana Ivanovic.

Sem ritmo nos primeiros games da partida, a norte-americana sofreu duas quebras de saque e viu Wozniacki abrir 5/1 no placar. Serena, contudo, melhorou na segunda parcial e, depois de alternar quebras com a dinamarquesa, ficou em vantagem e empatou o confronto. No set final, a tenista local voltou a se sair melhor e confirmou o favoritismo.

Com o triunfo, Serena manteve o grande retrospecto contra Wozniacki. A americana venceu oito dos nove jogos disputados contra a rival. No domingo, a líder do ranking vai tentar faturar sua 62.º título da carreira e o quinto na atual temporada.