Serena Williams sofre, mas supera compatriota e está nas oitavas de Roland Garros

A veterana norte-americana Serena Williams precisou de 1h26 para eliminar, nesta sexta-feira, a compatriota Danielle Collins, com um duplo 6/4 para garantir um lugar nas oitavas de final de Roland Garros.

Lembrando os velhos tempos, Serena imprimiu ritmo forte no primeiro set e só precisou de uma quebra de serviço para conseguir fechar a primeira parcial. No segundo set, a jogadora de 39 anos obteve uma quebra no primeiro game, mas depois levou uma virada de Collins, que somou quatro ames seguidos. Experiente, a vencedora de 23 Grand Slams passou a disputar mais os pontos e virou o jogo para 6/4, evitando uma disputa de terceiro set.

A ex-número 1 do mundo e cabeça de chave número 7 do Grand Slam terá como próxima adversária a cazaque Elena Rybakina, que passou pela russa Elena Vesnina, ao marcar 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Será o primeiro duelo entre as tenistas.

Rybakina já iguala seu melhor desempenho em Grand Slam, repetindo o feito no Aberto da Austrália do ano passado. Em Roland Garros, a cazaque caiu na estreia em 2019 e na segunda fase no ano passado.

Resultados da chave feminina: Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) venceu Aryna Sabalenka (BLR), 6/4 2/6 6/0; ictoria Azarenka (BLR) bateu Madison Keys (EUA), 6/2 6/2; Elena Rybakina (CAZ) passou por Elena Vesnina (RUS), 6/1 6/4; Tamara Zidansek (ESV) eliminou Katerina Siniakova (TCH), 0/6 7/6(5) 6/2; Sorana Cirstea (ROM) ganhou de Daria Kasatkina (RUS), 6/3 6/2; e Marketa Vondrousova (TCH) bateu Polona Hercog (ESV), 6/3 3/1.