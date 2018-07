Serena Williams supera alemã na estreia em Brisbane

BRISBANE - A norte-americana Serena Williams manteve a sua rotina de vitórias na sua estreia na nova temporada do tênis. Nesta terça-feira, a número 1 do mundo estreou no Torneio de Brisbane com um triunfo sobre a alemã Andrea Petkovic, 43ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 38 minutos.

Serena foi praticamente perfeita na temporada 2013 ao conquistar 11 títulos e somar 78 vitórias e apenas quatro derrotas. Agora, ela tenta repetir o sucesso a partir do Torneio de Brisbane, preparatório para o Aberto da Austrália.

Classificada às quartas de final, a número 1 do mundo volta a jogar na próxima quinta-feira diante da eslovaca Dominika Cibulkova, 23ª colocada no ranking, que nesta terça superou a japonesa Kimiko Date-Krumm, número 75 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3.

Número 8 do mundo, a sérvia Jelena Jankovic se garantiu nas quartas de final em Brisbane ao superar a ucraniana Elina Svitolina, 45ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora. Já a espanhola Carla Suárez Navarro, número 17 do mundo, foi eliminada ao perder para a estoniana Kaia Kanepi, 30ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.