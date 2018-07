Serena Williams supera checa e avança na estreia em Wimbledon Um dia depois de Venus Williams ser eliminada logo na partida de estreia em Wimbledon, a sua irmã se deu muito melhor na primeira rodada do terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama em Londres. Número 6 do mundo, Serena derrotou a checa Barbora Zahlavova Strycova, 62ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.