Serena Williams vence alemã em Roland Garros

A líder do ranking Serena Williams avançou com muita facilidade, nesta sexta-feira, à terceira rodada de Roland Garros. Em partida adiada por conta da chuva, a norte-americana atropelou a alemã Julia Goerges e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 55 minutos.

Na terceira rodada, Serena Williams terá pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Também nesta sexta-feira, a cabeça de chave número 29 derrotou a norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Para superar a alemã, Williams contou sobretudo com a regularidade: cometeu apenas 4 erros não forçados, contra 20 da adversária. Foi ainda avassaladora no saque da adversária, vencendo 15 de 19 pontos no fraco segundo serviço de Goerges.

Ainda nesta sexta-feira, a russa Anastasia Pivovarova surpreendeu a favorita chinesa Jie Zheng e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.