Serena Williams vence estreia em 2021 e avança às oitavas em torneio na Austrália

Ex-número 1 do mundo e disposta a voltar a ser a líder do ranking da WTA, a americana Serena Williams fez nesta segunda-feira, 1º, a sua estreia oficial na temporada de 2021. Depois de abrir o ano vencendo a japonesa Naomi Osaka em uma partida de exibição, a atual 11.ª colocada começou direto na segunda rodada do Yarra Valley Classic, um dos três WTA 500 desta semana em Melbourne, e passou sem sustos pela local Daria Garilova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Cabeça de chave número 5, Serena se garantiu nas oitavas de final da competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, que começará na próxima semana. Sua próxima adversária será a búlgara Tsvetana Pironkova, que ignorou o favoritismo da croata Donna Vekic, nona pré-classificada, e venceu de virada por 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 6/4 e 6/2.

No mesmo quadrante de Serena, a checa Karolina Pliskova também fez a sua parte na estreia e bateu com facilidade a italiana Elisabetta Cocciaretto por 6/3 e 6/2. Terceira mais bem cotada ao título, a número 6 do mundo terá agora pela frente a americana Danielle Collins, mais uma que triunfou sem dificuldades sobre a sérvia Nina Stojanovic por 6/2 e 6/1.

Outras duas que fizeram valer a condição de cabeças de chave foram Petra Martic e Marketa Vondrousova. A croata, sétima favorita, teve trabalho contra a bielo-russa Vera Lapko e venceu de virada com as parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Já a checa, oitava pré-classificada, anotou um "pneu" contra a russa Varvara Gracheva, fechando o jogo com 6/4 e 6/0.

Em outro WTA 500 nesta semana, o Gippsland Trophy, a romena Simona Halep e a ucraniana Elina Svitolina estrearam bem no evento e já estão nas oitavas de final. Principal cabeça de chave e número 2 do mundo, Halep encarou a russa Anastasia Potapova e marcou um duplo 6/4. A próxima adversária virá da partida entre a australiana Destanee Aiava e a alemã Laura Siegemund.

Já Svitolina, terceira cabeça de chave e número 5 do mundo, derrotou a alemã Andrea Petkovic por 6/1 e 6/4. A ucraniana agora enfrenta a letã Jelena Ostapenko, ex-Top 5 e atual 45.ª colocada, que bateu a montenegrina Danka Kovinic por 6/4 e 7/5.