Serena Williams vence na estreia em Roland Garros

A norte-americana Serena Williams estreou com vitória em Roland Garros. Nesta segunda-feira, a campeã do Aberto da Austrália derrotou a suíça Stephane Voegele, número 76 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1 hora e 21 minutos.

Serena Williams teve dificuldades no primeiro set, quando precisou salvar três break-points para não ser derrotada. Depois de vencer no tie-break, a norte-americana ganhou a segunda parcial com facilidade.

Campeã de Roland Garros em 2002, Serena Williams vai enfrentar a alemã Julia Goerges na segunda rodada. A número 77 do mundo avançou na sua estreia com vitória sobre a húngara Melinda Czink por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Cabeça de chave número 32, a ucraniana Kateryna Bondarenko superou a francesa Julie Coin por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Agora, ela vai encarar a canadense Aleksandra Wozniak, que eliminou a checa Iveta Benesova (6/3 e 6/3).