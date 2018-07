Serena Williams vence russa e avança em Roland Garros

A líder do ranking Serena Williams até teve certa dificuldade neste sábado, mas derrotou a jovem russa Anastasia Pavlyuchenkova, de apenas 18 anos, e avançou às oitavas de final de Roland Garros.

A partida parecia sob o controle da norte-americana até o início do segundo set, quando ela se descontrolou e Pavlyuchenkova cresceu no jogo. Serena, no entanto, se recuperou na parcial decisiva e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/2.

Nas oitavas de final, Serena aguarda a vencedora do confronto entre a israelense Shahar Peer, 18.ª favorita, e a francesa Marion Bartoli, cabeça de chave número 13.

Ainda neste sábado, definiu-se a adversária de Venus Williams nas oitavas. Após longa batalha, a russa Nadia Petrova derrotou a francesa Aravane Rezai por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 10/8, e enfrenta agora a segunda cabeça de chave.

E no duelo entre australianas, Jarmila Groth levou a melhor sobre Anastasia Rodionova e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2.