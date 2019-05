Serena Williams volta após 45 dias e vence na estreia pelo Torneio de Roma

Ex-número 1 do mundo - atualmente em 11.º lugar no ranking da WTA -, a norte-americana Serena Williams está de volta ao circuito profissional após 45 dias. Nesta segunda-feira, em seu primeiro teste da temporada no saibro, a tenista mostrou firmeza para derrotar a sueca Rebecca Peterson por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2, após 1 hora e 16 minutos -, pela estreia do Torneio de Roma, na Itália.

Cabeça de chave número 10, Serena poderá enfrentar na segunda rodada a sua irmã mais velha Venus, que encara na estreia a belga Elise Mertens, a 20.ª colocada do mundo.

"Me senti bem em quadra. Foi muito bom. Não joguei muitas partidas neste ano, mas não foi porque quis. Tive que parar. Estava muito desesperada para estar no circuito e poder jogar", afirmou Serena em entrevista coletiva após a vitória na estreia. "Adoro jogar a temporada de saibro e espero estar pronta para isso".

Outra ex-número 1 que iniciou a sua campanha no saibro de Roma foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Nesta segunda-feira, a atual 19.ª do mundo se deu bem ao derrotar a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 11.ª pré-classificada, e a norte-americana Danielle Collins.

O primeiro dia de disputas em Roma definiu também quem será a rival de estreia da japonesa Naomi Osaka, a líder do ranking da WTA. "Bye" na primeira rodada, a principal favorita ao título terá pela frente a eslovaca Dominika Cibulkova, responsável pela eliminação da bielo-russa Aliaksandra Sasnovich com a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Cabeça de chave 15, a chinesa Qiang Wang caiu na estreia, levando a virada da checa Katerina Siniakova com o placar final de 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 7/5 e 6/4. Agora enfrentará na segunda rodada quem passar do confronto envolvendo a russa Daria Kasatkina contra a romena Irina-Camelia Begu, vinda do qualifying.