Serena Williams voltará a jogar em maio na Itália

Líder do ranking da WTA, a norte-americana Serena Williams pediu e recebeu um convite para participar do Torneio de Roma no próximo mês, sinalizando que está pronta para voltar após se afastar das quadras por conta de uma lesão no joelho.

Sem atuar desde a conquista do Aberto da Austrália, em janeiro, Serena não estava inscrita para atuar em Roma, na chave que começará a ser disputada no dia 3 de maio e serve como preparação para a disputa de Roland Garros. A norte-americana foi campeã do Torneio de Roma em 2002 e em seguida faturou o seu único Grand Slam francês.

Os organizadores anunciaram nesta terça-feira o convite para Serena e confirmaram nove das dez primeiras colocadas do ranking da WTA vão atuar em Roma. A única exceção é Kim Clijsters, décima colocada na lista.