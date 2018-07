Sérvia, Canadá e EUA fazem 2 a 0 nos playoffs da Davis

Em Bangalore, na Índia, mesmo sem Novak Djokovic, o número 1 do mundo, a Sérvia venceu os dois jogos contra os indianos. Dusan Lajovic e Filip Krajinovic não tiveram trabalho para ganharem de Yuki Bhambri e Somdev Devvarman, respectivamente. O mesmo aconteceu na cidade de Halifax, no Canadá, onde Vasek Pospisil e Milos Raonic derrotaram com tranquilidade os colombianos Santiago Giraldo e Alejandro González.

A mesma facilidade foi encontrada pela equipe dos Estados Unidos no duelo contra a Eslováquia. Em Chicago, John Isner fez 3 sets a 0 em Norbert Gombos e, na sequência, Sam Querrey aplicou o mesmo placar em Martin Klizan. Por fim, em Perth, a Austrália contou com as vitórias da revelação Nick Kyrgios e do experiente Lleyton Hewitt para abrir 2 a 0 no Usbequistão.

Os outros três duelos estão empatados em 1 a 1. Em Sunrise, nos Estados Unidos, jogando em local neutro por causa do conflito armado na Faixa de Gaza, Israel está em igualdade com a Argentina. Os sul-americanos saíram na frente com Leonardo Mayer - 3 sets a 1 contra Bar Tzuf Botzer - e Dudi Sela empatou com o triunfo sobre Carlos Berlocq.

Nas outras duas séries, a Holanda está jogando em casa, na cidade de Amsterdã, contra a Croácia e a Ucrânia, jogando como mandante na Estônia - por causa do conflito no país com militantes pró-Rússia -, enfrenta a Bélgica.