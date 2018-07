Sérvia e Áustria vencem em casa e avançam na Davis Sérvia e Áustria garantiram neste domingo a classificação delas para as quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis. Em casa, os sérvios eliminaram os suecos, mesmo desfalcados do número 1 do mundo, Novak Djokovic. Também jogando perante a sua torcida, os austríacos passaram pelos russos.