Sérvia e Suíça vão duelar na 1ª rodada da Davis em 2014

A Sérvia será a mandante do confronto, previsto para ser disputado entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Mas para que o duelo entre Federer e Djokovic se torne realidade, o suíço terá que mudar a sua postura, pois neste ano não defendeu o seu país na Copa Davis, alegando que precisava de tempo para descansar e se preparar para os torneios.

Se o duelo com Federer não está garantido, é praticamente certo que Djokovic vai se reencontrar com Stanilas Wawrinka no confronto entre Sérvia e Suíça na Davis. Nesta temporada, eles fizeram dois duelos épicos no Aberto da Austrália e no US Open, ambos definidos em cinco sets e com vitória de Djokovic. Quem passar do duelo Sérvia x Suíça, vai pegar o vencedor do confronto entre Casaquistão e Bélgica nas quartas de final.

Antes de enfrentar a Suíça, porém, a Sérvia vai se concentrar na decisão deste ano da Copa Davis. Em Belgrado, entre os dias 15 e 17 de novembro, os sérvios vão receber a República Checa, atual campeã do torneio. Em 2014, os checos vão abrir a sua participação na Davis diante da Holanda, como mandante. E, em caso de triunfo, vai pegar em seguida o vencedor do duelo entre Japão e Canadá.

O sorteio desta quarta, realizado em Londres, também definiu um reencontro histórico entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, reacendendo uma rivalidade na competição, iniciada em 1900, com um duelo exatamente entre as duas equipes. Os britânicos, de volta ao Grupo Mundial pela primeira vez desde 2008, serão visitantes no duelo com os Estados Unidos. Quem avançar nesse confronto, pega o vencedor de Argentina e Itália, que vão se enfrentar na América do Sul.

A Espanha, que poderá contar com Rafael Nadal, vai enfrentar a Alemanha, como visitante, na primeira rodada da próxima edição da Copa Davis. E, em caso de vitória, terá pela frente, França ou a Austrália nas quartas de final. A equipe de Jo-Wilfried Tsonga vai ser mandante no duelo.

A primeira rodada da Copa Davis será disputada entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro e o restante da programação do torneio em 2014 também já está definida. As quartas de final estão previstas para os dias 4 a 6 de abril, as semifinais foram marcadas para 12 até 14 de setembro e a decisão será entre 21 e 23 de novembro.

Confira os jogos da primeira rodada da próxima edição da Copa Davis (os mandantes aparecem primeiro):

República Checa x Holanda

Japão x Canadá

Alemanha x Espanha

França x Austrália

Estados Unidos x Grã-Bretanha

Argentina x Itália

Casaquistão x Bélgica

Sérvia x Suíça