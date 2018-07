Sérvia vence Copa Davis pela primeira vez na história

Com os gritos de "Viktor" e "Sérvia" dos torcedores reverberando na arena com 17 mil pessoas, Troicki --que entrou como um substituto de última hora para a partida final-- venceu por 6-2, 6-2 e 6-3 contra um oponente sem forças que não conseguiu superar a pressão.

A Sérvia começou o dia de hoje perdendo por 2-1 contra o país que já foi campeão nove vezes da competição, após a derrota em duplas na partida do sábado, mas o empate chegou com a vitória de Novak Djokovic contra Gael Monfils. Estava nas mãos de Troicki decidir o torneio.

Após vencer o primeiro set com facilidade, ele abriu o segundo perdendo por 2-0, mas conseguiu vencer oito games consecutivos para alegria dos torcedores que cantavam e tocavam tambores na platéia.

Llodra aumentou a tensão ao quebrar o serviço do rival e ficar com 3-4 no terceiro set, mas Troicki, que contava com a torcida de Djokovic e do resto da equipe do país na quadra, conseguiu se manter focado.

Após um volêio fraco de Llodra, Troicki teve duas chances de ganhar o jogo o que conseguiu com uma forte esquerda que passou sem defesa pelo desesperado francês.